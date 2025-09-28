predoni di oro rosso centinaia di furti a roma allarme dei gestori dei totem

Il rame fa gola e le quasi 1.700 colonnine di ricarica per le auto elettriche distribuite a Roma sono tra i bersagli preferiti dei predoni dell'«oro rosso». Sono stati già centinaia, infatti, durante il 2025 i furti compiuti tagliando di netto i cavi dei totem situati sulla strada e il bilancio, visto che mancano tre mesi alla fine dell'anno, potrebbe non essere definitivo. Un fenomeno contro cui i gestori - i principali sono «a.Cities», parte del Gruppo Acea tramite la società «a.Quantum»; Enel X e «Plenitude On The Road», riconducibile a Eni Plenitude - stanno agendo in due modi: sporgendo denuncia alle autorità, collaborando alle indagini, e al contempo provando a difendere le colonnine ancora spente avvolgendole con pellicole di plastica particolarmente resistenti, oppure evitando proprio di montare i cavi prima dell'attivazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

