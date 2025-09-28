Precipita per 200 metri e sbatte contro la roccia | è grave

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 27 settembre in Valle Aurina nei pressi di Predoi dove un escursionista tedesco di 64 anni è precipitato per circa 200 metri ed ha sbattuto contro la roccia, riportando diverse ferite sul corpo.Secondo le prime informazioni, l’uomo era in compagnia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

