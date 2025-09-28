Precipita per 200 metri e sbatte contro la roccia | è grave
Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 27 settembre in Valle Aurina nei pressi di Predoi dove un escursionista tedesco di 64 anni è precipitato per circa 200 metri ed ha sbattuto contro la roccia, riportando diverse ferite sul corpo.Secondo le prime informazioni, l’uomo era in compagnia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: precipita - metri
Massa Lubrense, precipita da 6 metri di altezza mentre monta climatizzatore: morto 58enne
Trentino, inciampa lungo il sentiero e precipita per 20 metri sotto gli occhi del marito: grave escursionista livornese
Precipita in un canalone per metri, ventenne ‘prigioniero’ del bosco. Salvato da un ex carabiniere
ULTIMORA Tragedia sfiorata all’Iveco di Pontedera: operaio precipita da sei metri - facebook.com Vai su Facebook
Camion di carburante precipita da 10 metri sulla Gallipoli-Leuca. Grave il conducente, traffico bloccato. - X Vai su X
Scivola per 200 metri su un terreno ripido sbattendo violentemente contro la roccia, grave un escursionista 64enne - E' rimasto ferito in maniera grave l'escursionista coinvolto in un incidente nelle scorse ore in montagna nella Valle Aurina. Scrive ildolomiti.it
Turista tedesco precipita e per 200 metri da Cima Sat, morto - Un turista tedesco di 30 anni ha perso la vita cadendo per 200 metri da Cima Sat, sopra Riva del Garda. Riporta ansa.it