Precipita da quattro metri mentre lavora | sessantenne soccorso in via Commerciale

Un uomo sulla sessantina è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente domestico, avvenuto in via Commerciale nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre. Il sessantenne stava maneggiando delle tende quando, per cause in corso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

