Prato pronto riscatto | Gioè e Lattarulo stendono il Follonica Gavorrano
Prato, 28 settembre 2025 - Sotto gli occhi anche di Alino Diamanti, ospite in tribuna al Lungobisenzio, il Prato torna al successo, il secondo di fila sul campo amico. I biancazzurri si impongono 2-0 ai danni del Follonica Gavorrano e salgono a quota 6 punti nel girone E di Serie D. Decidono le reti di Gioè (salito a quota tre sigilli in campionato) e di Lattarulo. Il tabellino. Prato-Follonica Gavorrano 2-0 Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (dal 57? Limberti), Lattarulo (dall’87’ D’Orsi), Cela (dal 58? Atzeni), Zanon; Greselin; Gioè (dal 78? Verde), Rossetti (dal 69? Mencagli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
