Prato pronto riscatto | Gioè e Lattarulo stendono il Follonica Gavorrano

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 28 settembre 2025 - Sotto gli occhi anche di  Alino Diamanti, ospite in tribuna al Lungobisenzio, il  Prato  torna al successo, il secondo di fila sul campo amico. I biancazzurri si impongono 2-0 ai danni del  Follonica Gavorrano  e salgono a quota 6 punti nel girone E di Serie D. Decidono le reti di  Gioè  (salito a quota tre sigilli in campionato) e di  Lattarulo.  Il tabellino. Prato-Follonica Gavorrano 2-0 Prato  (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (dal 57? Limberti), Lattarulo (dall’87’ D’Orsi), Cela (dal 58? Atzeni), Zanon; Greselin; Gioè (dal 78? Verde), Rossetti (dal 69? Mencagli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prato pronto riscatto gio232 e lattarulo stendono il follonica gavorrano

© Sport.quotidiano.net - Prato, pronto riscatto: Gioè e Lattarulo stendono il Follonica Gavorrano

In questa notizia si parla di: prato - pronto

Toscana Garden Arno, la rosa prende finalmente forma. Colli e Da Prato già ok. Baracchino ci crede: "Pronto a dare tutto. Grinta e fame non mancano»

Caos al pronto soccorso di Prato, 30enne urla: “C’è un uomo armato di pistola”. Ma è un falso allarme

In 700 danno la carica . Ac Prato, tutto pronto

prato pronto riscatto gio232Prato, nuovo passo falso. Ma c’è voglia di riscatto - La squadra di Venturi fa i conti con tre sconfitte in quattro gare. Segnala msn.com

Csl pronto al riscatto. La Coppa nel mirino - E l’obiettivo del club del presidente Roberto Macrì è quello di disputare un buon torneo, meglio se provando a ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prato Pronto Riscatto Gio232