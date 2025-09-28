Prato l’ora del riscatto Assalto per la vittoria

Obiettivo riscatto per l’Ac Prato. Gara da non sbagliare oggi per i biancazzurri, che alle 15 scendono in campo allo stadio Lungobisenzio contro il Follonica Gavorrano, nel match valido per la quinta giornata del girone E di serie D. I lanieri hanno voglia di mettersi alle spalle la sconfitta per 3-2 rimediata ad Altopascio in occasione del turno infrasettimanale. Di fronte una squadra, quella grossetana, anch’essa reduce da un ko per 1-0 in casa contro il Terranuova Traiana. A disposizione, mister Simone Venturi avrà un Francesco D’Orsi in più, mentre Diego Galliani non ci sarà poiché prossimo al trasferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

