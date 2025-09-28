Prato | 19enne aggredito e accoltellato in centro Procura | Terzo episodio di violenza in un mese

Un diciannovenne è stato accoltellato la notte scorsa, 28 settembre 2025, a Prato. Ad aggredire il giovane, di origini marocchine, nato a Pescia (Pistoia) e residente a Prato, una decina di persone, indicate come pachistani dalla procura

