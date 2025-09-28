Sono le donne le protagoniste di "Oltre il caos - Volti di Storia, Voci di Futuro", l’incontro organizzato dal Gruppo imprenditoria femminile di Confindustria Alto Milanese e in programma il 1° ottobre, alle 18, al Museo Fratelli Cozzi di Legnano. "Un appuntamento che vuole essere un momento di riflessione - dicono gli organizzatori -, ma anche un viaggio tra passato e futuro, guidato dalle voci delle donne, per riconoscere i traguardi raggiunti e dare forza a nuove sfide. Un modo per comprendere che l’empowerment femminile è conquista collettiva che passa attraversa cultura, scienza, lavoro e società". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Potere femminile e mondo del lavoro. La voce delle donne racconta traguardi raggiunti e nuove sfide