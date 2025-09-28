Potente attacco russo sull’Ucraina centinaia di droni e missili Vittime civili a Kiev E la Polonia fa decollare i jet

Roma, 28 settembre 2025 – Ci sono vittime civili nel massiccio attacco che la Russia ha sferrato sull’Ucraina questa notte impiegando centinaia fra missili e droni. Le bombe hanno colpito palazzi residenziali nella capitale Kiev. Intanto la Polonia ha chiuso lo spazio aereo sopra due delle sue città sudorientali, facendo decollare i suoi jet. Notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Potente attacco russo sull’Ucraina, centinaia di droni e missili. Vittime civili a Kiev. E la Polonia fa decollare i jet

Guerra in Ucraina: nella notte potente attacco russo, mentre continua la ricerca della sede per l’incontro Putin-Zelensky

Un drone ucraino ha colpito un deposito russo di oltre 300 mine anticarro, causando un’esplosione devastante. La detonazione è stata così potente da simulare un terremoto di magnitudo 2,5, con un’area di distruzione estesa fino a 150 metri. - facebook.com Vai su Facebook

Diretta | Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: lanciati centinaia di missili e droni. Palazzi in fiamme a Kiev - Secondo il sindaco della capitale ucraina, vi sarebbero diversi feriti e i medici sarebbero al lavoro sul campo per recuperarli ... Si legge su ilgiornale.it

Ucraina, massiccio attacco aereo russo: centinaia di droni e missili. La Polonia chiude lo spazio aereo – La diretta - In Ucraina "la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città mentre la gente dormiva. Riporta msn.com