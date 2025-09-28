Post carbone | Ora un approfondimento su progetti industriali e tutela occupazionale

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Uilm BrindisiLa Uilm di Brindisi accoglie con favore l’esito dell’incontro svoltosi presso la prefettura, considerandolo un primo passo importante nel percorso di confronto e di attenzione verso le vertenze industriali che interessano il territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: post - carbone

Niente produzione di energia, Cerano ?in riserva? fino al 2038. Urso: «Via libera agli investimenti per il post carbone»

Post-carbone a Civitavecchia, presentati al Mimit i 48 progetti per la riconversione - facebook.com Vai su Facebook

Post-carbone a Civitavecchia, presentati al Mimit i 48 progetti per la riconversione - Al confronto ha partecipato la vicepresidente Angelilli, con i progetti saranno ora oggetto di una valutazione analitica che terrà conto dei requisiti di fattibilità industriale, sostenibilità e impat ... Scrive terzobinario.it

Manifestazioni di interesse per il post carbone, ancora uno step - Si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’incontro tecnico sulle manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della consultazione pubblica per la riconversione e il rilanci ... Riporta trcgiornale.it