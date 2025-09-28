Posizioni giudizi e toni sui gay hanno ferito alcune sensibilità dei telespettatori Ce ne dispiace molto | le scuse di Ingrid Muccitelli a Unomattina In Famiglia

Dopo il caos politico e social scatenato da alcune battute e affermazioni pieni di luoghi comuni nei confronti della comunità LGBTQIA+, la conduttrice di “Unomattina In Famiglia” Ingrid Muccitelli dopo 24 ore è tornata sull’argomento. “Nella puntata di ieri ci siamo occupati di un annuncio di ricerca di personale da parte del titolare di una parruccheria che limitava la selezione ai soli candidati gay, – ha detto – ce ne siamo occupati proprio per rimarcare l’improponibilità della richiesta. Nella discussione che ne è seguita sono emersi posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

