Portuali un altro pareggio Tutto nel primo tempo

28 set 2025

PORTUALI 1 TAVULLIA VALFOGLIA 1 PORTUALI: Tavoni, Ragni (44’ st Tucci), Sassaroli, Catalani, Savini, Lucesoli, Altieri (44’ st De Marco), Girolimini (30’ st Testoni), Sbarbati, Mascambruni (38’ pt Paloka), Gioacchini (26’ st Serio). All. Mancini. TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi, Giunti, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (38’ st Serafini), Vegliò, Diomede (28’ st Giunchetti), Cesarini (38’ st Sciamanna). All. Teodori. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. Reti: 9’ pt Gioacchini, 36’ pt Vegliò (rig.) Secondo pareggio consecutivo per i Portuali, dopo quello rimediato in trasferta sul campo dell’Ostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

