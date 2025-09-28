Portuali un altro pareggio Tutto nel primo tempo
PORTUALI 1 TAVULLIA VALFOGLIA 1 PORTUALI: Tavoni, Ragni (44’ st Tucci), Sassaroli, Catalani, Savini, Lucesoli, Altieri (44’ st De Marco), Girolimini (30’ st Testoni), Sbarbati, Mascambruni (38’ pt Paloka), Gioacchini (26’ st Serio). All. Mancini. TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi, Giunti, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (38’ st Serafini), Vegliò, Diomede (28’ st Giunchetti), Cesarini (38’ st Sciamanna). All. Teodori. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. Reti: 9’ pt Gioacchini, 36’ pt Vegliò (rig.) Secondo pareggio consecutivo per i Portuali, dopo quello rimediato in trasferta sul campo dell’Ostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: portuali - altro
La vedetta della Gdf ha soccorso due persone in difficoltà: uno trasportato a Molo Giano per le cure del 118, l’altro assistito dai Piloti Portuali e dalla Capitaneria - facebook.com Vai su Facebook
3/6 Rudino e gli altri portuali del CALP dal 2022 indossano casacche mimetiche con un distintivo della “Working Class Combat Ghost Brigade” e i colori arancio-nero di San Giorgio, usati come ricordo della WWII ma ora dagli occupanti russi per celebrare l’inv - X Vai su X
Portuali, un altro pareggio. Tutto nel primo tempo - Il Tavullia Valfoglia si rimette in carreggiata grazie al rigore di Vegliò. Scrive msn.com