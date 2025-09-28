Porto Livorno nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana Usb | Pronti a un nuovo sciopero
L'Unione sindacale di base è pronta a dichiarare un nuovo sciopero in vista dell'arrivo al porto di Livorno della nave israeliana Zim Virginia che dovrebbe attraccare al terminal Darsena Toscana tra domenica 28 e lunedì 29 settembre. Dopo quanto fatto per impedire l'approdo in città. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: porto - livorno
«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada
Porto di Livorno, guardie giurate in sciopero: stop ai controlli, disagi per i passeggeri dei traghetti
Livorno, “C’è una bomba sulla nave”: la telefonata e la maxiemergenza in porto
InsideOver. . Dal 22 settembre, giorno di sciopero generale in sostegno alla popolazione a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, il Molo Italia del Porto di Livorno è stato occupato grazie all'autorizzazione portuale, per bloccare una nave carica di armi. Insieme a - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, il presidio contro Israele al porto continua: “Quella nave non deve approdare” - X Vai su X
Portuali di Livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo - Da due giorni, centinaia di persone presidiano il porto di Livorno per impedire l'attracco della nave statunitense SLNC Severn, rientrata da Eilat con ... Segnala fanpage.it
Livorno, la nave Severn non entrerà in porto. Prosegue il presidio - Dopo le proteste su larga scala di lunedì 22 settembre, continuano le iniziative organizzate dall’Unione Sindacale di Base. Da lanazione.it