Portiere 19enne massacrato di botte da baby gang a Foggia | Calci e pugni senza alcun motivo

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Tigre, portiere della squadra di Calcio del Foggia Incedit è ora ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico dopo la brutale aggressione avvenuta nel cuore del centro storico a Foggia. “Non me lo meritavo. Non ho fatto nulla” ha dichiarato il giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

