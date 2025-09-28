Portiere 19enne massacrato di botte da baby gang a Foggia | Calci e pugni senza alcun motivo
Andrea Tigre, portiere della squadra di Calcio del Foggia Incedit è ora ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico dopo la brutale aggressione avvenuta nel cuore del centro storico a Foggia. “Non me lo meritavo. Non ho fatto nulla” ha dichiarato il giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Foggia, parla il padre del portiere 19enne aggredito in piazza Mercato: «Siamo sconvolti, dovrà essere operato»
