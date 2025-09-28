Portiamo le terme storiche nelle istituzioni UE per ottenere riconoscimenti e fondi

«Il nostro lavoro di lobby nelle istituzioni europee è fondamentale per far riconoscere che il turismo termale non è semplice wellness commerciale, ma un patrimonio unico che integra salute scientificamente provata, eredità culturale Unesco e tradizione millenaria». Riccardo Mortandello, sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: portiamo - terme

«Portiamo le terme storiche nelle istituzioni UE per ottenere riconoscimenti e fondi»

Questa settimana vi portiamo alla scoperta della Regina delle pizze, la Pizza Margherita! E la pizza a pranzo ti piace? #RobertoEsposito, per gli amici #RE aperto tutti i giorni a pranzo e a cena Viale della Libertà 346 - 53042 Chianciano Terme (SI) 05 - facebook.com Vai su Facebook

«Portiamo le terme storiche nelle istituzioni UE per ottenere riconoscimenti e fondi» - Lo ha detto il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello nel corso dell'assemblea annuale di EHTTA, European Historic Thermal Towns Association, che si è svolta tra il 24 e il 26 settembre ... padovaoggi.it scrive