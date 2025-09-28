Porta Inter non solo Caprile | i nerazzurri fanno già i primi passi per un nuovo portiere? Le ultime

Porta Inter, spunta qualche altra alternativa a Caprile? Ecco l’altro nome in mente a Marotta per il post Sommer. Il prossimo mercato estivo si preannuncia particolarmente caldo per l’ Inter, che dovrà affrontare diversi nodi legati ai contratti in scadenza. Tra i giocatori destinati all’addio figura Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, la cui permanenza a Milano appare sempre meno probabile. Secondo quanto riportato da TMW attraverso l’analisi di Niccolò Ceccarini, la dirigenza nerazzurra si è già mossa per individuare i possibili sostituti. In cima alla lista resta Elia Caprile, portiere italiano classe 2001 oggi in forza al Cagliari, protagonista di una crescita costante che lo ha reso uno dei giovani estremi difensori più apprezzati della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Porta Inter, non solo Caprile: i nerazzurri fanno già i primi passi per un nuovo portiere? Le ultime

In questa notizia si parla di: porta - inter

Inter, Martinez ha superato la prova del 9: è lui il futuro della porta

Mercato Inter, c’è Carnesecchi per la porta in caso di addio di Sommer! Lui il preferito dai nerazzurri: su Donnarumma e Ter Stegen…

Ter Stegen Inter, la smentita del Corriere dello Sport: non trovano riscontro le voci dalla Spagna, i piani per la porta sono già definiti!

L’Inter vince anche a Cagliari e porta a casa altri 3 punti! Partita giocata a buon livello, rischiato poco nel concreto, ma abbiamo sofferto non riuscendo a chiuderla fino al raddoppio di Pio Esposito. Ma alla fine bene così, serve macinare punti e prendere fiduci - X Vai su X

In allenamento con l'Inter Miami segna così da dietro la porta #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Caprile Inter, il portiere rossoblù sarà l’osservato del match: ecco il punto della situazione - Sommer e sarà l’osservato speciale del match: ecco i dettagli La sfida tra Cagliari e Inter, in programma domani ser ... Lo riporta cagliarinews24.com

Caprile Inter, il classe 2001 rossoblù resta il principale candidato per la porta nerazzurra: ecco il punto della situazione - Caprile Inter, il club nerazzurro pensa al portiere classe 2001 del Cagliari per il dopo Sommer nella prossima sessione di calciomercato: ecco il punto della situazione Il futuro della porta dell’Inte ... Segnala cagliarinews24.com