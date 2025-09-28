Porsche Carrera Cup Italia | Imola sfortunata per Ebimotors
Il quarto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2025, svoltosi ad Imola, si chiude con più ombre che luci per Ebimotors. Due gare affollate, molto combattute, con diversi ingressi della safety car, non hanno sorriso ai piloti del team di Enrico Borghi. Solo il rientrante Gianluca Giorgi riesce a strappare l’unico podio del week end per la squadra di Cermenate (CO). CERQUI SI ALLONTANA DALLA VETTA. In Gara 1 Alberto Cerqui (Porsche numero 3, Centro Porsche Piacenza – Ebimotors) migliora la decima posizione di partenza ottenendo un nono posto assoluto. In Gara 2 il pilota lombardo viene spinto fuori poche curve dopo il via. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
In questa notizia si parla di: porsche - carrera
Porsche Carrera Cup Italia 2025, Ebimotors al Mugello. Orari e dirette
La prima Porsche 911 ibrida: com'è fatta e come va la Carrera Gts T-Hybrid
Ed ecco la Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined by Singer
Porsche Carrera Cup Italia. . Gara 07 - Porsche Carrera Cup 2025 - facebook.com Vai su Facebook
La Porsche Carrera Cup Italia 2025 riparte da Guarda la gara sabato 27 settembre alle 15:50 e domenica 28 alle 13:00 su #DAZN - X Vai su X
Carrera Cup Italia | Imola: Klein avvicina Masters e a Misano... - Con la doppietta centrata in riva al Santerno il francese di BeDriver è ora a 18 punti dal capoclassifica, che dovrà guardarsi anche da Tauscher, mentre al prossimo round arrivano riequilibrate anche ... Secondo msn.com
Parte da Imola il gran finale di stagione di Aldo Festante nella Porsche Carrera Cup Italia 2025 - canadese pronto all’azione sul Circuito Enzo e Dino Ferrari in un weekend importante per le alchimie della serie italiana. Segnala casertace.net