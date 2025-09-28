Porsche Carrera Cup Italia | Imola sfortunata per Ebimotors

Il quarto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2025, svoltosi ad Imola, si chiude con più ombre che luci per Ebimotors. Due gare affollate, molto combattute, con diversi ingressi della safety car, non hanno sorriso ai piloti del team di Enrico Borghi. Solo il rientrante Gianluca Giorgi riesce a strappare l’unico podio del week end per la squadra di Cermenate (CO). CERQUI SI ALLONTANA DALLA VETTA. In Gara 1 Alberto Cerqui (Porsche numero 3, Centro Porsche Piacenza – Ebimotors) migliora la decima posizione di partenza ottenendo un nono posto assoluto. In Gara 2 il pilota lombardo viene spinto fuori poche curve dopo il via. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

