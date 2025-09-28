Dopo due anni di stop, nel 2023 per la morte della Regina Elisabetta e l’anno scorso quando si è tenuta un’edizione ridotta a Roma, torna a Siena il Convegno di Pontignano, evento annuale per le relazioni bilaterali tra Regno Unito e Italia, organizzato dall’ambasciata britannica a Roma e dal British Council Italia. La Pontignano Conference si terrà il 16 e 17 ottobre alla Certosa e le voci della vigilia danno in arrivo diversi ministri e rappresentanti di Governo del Regno Unito. Il convegno bilaterale è stato fondato dal British Council e dal St Antony’s College di Oxford nel 1993 e d’allora è ospitato dall’Università di Siena alla Certosa di Pontignano, dove si svolgono le sedute di lavoro, l’indomani la cerimonia di apertura che si tiene invece in rettorato, a porte aperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontignano conference. Il ritorno del Regno Unito