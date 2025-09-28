Ponte ferroviario di Boncellino Vicari FdI | Per l' avvio dei lavori c’è da aspettare almeno fino al 2027
“Per l’avvio dei lavori di sostituzione del ponte di Boncellino c’è ancora da aspettare. Almeno fino al 2027”. Dall’ultimo aggiornamento in ordine di tempo richiesto qualche giorno fa al ministero dei Trasporti e Infrastrutture da parte del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ponte di Boncellino, attesa almeno fino al 2027 - L’aggiornamento di Riccardo Vicari (FdI) dopo la richiesta a Rfi: "L’effettiva disponibilità dei fondi è prevista solo entro dicembre 2026" . Scrive msn.com
"Ponte di Boncellino, troppi tre anni di lavori" - La strada verso la risoluzione dei problemi legati all’emergenza idraulica che affliggono il territorio di Bagnacavallo sembra essere ancora lunga. Secondo ilrestodelcarlino.it