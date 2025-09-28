Ponte di Boncellino attesa almeno fino al 2027
Per l’avvio dei lavori di sostituzione del ponte di Boncellino c’è ancora da aspettare. Almeno fino al 2027. Dall’ultimo aggiornamento in ordine di tempo richiesto qualche giorno fa a Rfi da parte del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari, sono emersi dati precisi "non più rimandabili", come spiega. "Nella mail inviata in risposta al mio sollecito – dice il consigliere –, Rfi ha risposto che il progetto definitivo per la rimozione e la sostituzione del ponte ferroviario di Boncellino, è stato completato e consegnato. L’intervento prevede ovviamente anche l’innalzamento dell’opera e la modifica del tracciato ferroviario, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica di un territorio duramente colpito dalle alluvioni del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ponte - boncellino
