Per l’avvio dei lavori di sostituzione del ponte di Boncellino c’è ancora da aspettare. Almeno fino al 2027. Dall’ultimo aggiornamento in ordine di tempo richiesto qualche giorno fa a Rfi da parte del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari, sono emersi dati precisi "non più rimandabili", come spiega. "Nella mail inviata in risposta al mio sollecito – dice il consigliere –, Rfi ha risposto che il progetto definitivo per la rimozione e la sostituzione del ponte ferroviario di Boncellino, è stato completato e consegnato. L’intervento prevede ovviamente anche l’innalzamento dell’opera e la modifica del tracciato ferroviario, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica di un territorio duramente colpito dalle alluvioni del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Boncellino, attesa almeno fino al 2027