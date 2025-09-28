Polonia chiuso lo spazio aereo ad Est e gli scali di Rzeszo' w e Lublino

Tensione anche in Polonia a seguito della nuova ondata di attacchi con droni lanciata dalla Russia su Kiev. I siti specializzati danno conto infatti della chiusura dello spazio aereo nella parte orientale del Paese e anche gli aeroporti di Rzeszòw e Lublino. I relativi NOTAM sarebbero dovuti al traffico aereo militare non previsto, che sarebbe a sua volta dovuto alla vigilanza Nato scattata con il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

