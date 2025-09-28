Polonia chiude spazio aereojet in volo

9.30 Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sull'Ucraina, la Polonia ha chiuso il suo spazio aereo e la sua aeronautica militare ha risposto facendo alzare i suoi jet. Le forze armate hanno fatto decollare aerei caccia nel suo spazio aereo e hanno messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra in risposta agli attacchi russi in Ucraina Si tratta di misure preventive che mirano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all'Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo - Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, come ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a ... msn.com scrive

Romania: «Un drone russo ha violato il nostro spazio aereo». Jet di Polonia e Nato in volo al confine: cosa è successo, la posizione dell'Italia - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha definito l'incursione di droni di fabbricazione russa nello spazio aereo polacco durante un attacco all'Ucraina come uno «sviluppo spiacevole e pericoloso». Da leggo.it