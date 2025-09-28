Poliziotte aggredite e cella distrutta | nuovo episodio segnalato dal Sappe nel carcere di Castrogno

Un nuovo grave episodio è stato denunciato dal Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, nel carcere di Castrogno, a Teramo. Qui una detenuta, sabato pomeriggio, per l’ennesima volta avrebbe aggredito il personale di polizia penitenziaria femminile e una poliziotta ha dovuto far ricorso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: poliziotte - aggredite

CARCERE TERAMO: POLIZIOTTI AGGREDITI E CELLA DISTRUTTA. SAPPE, “CHE ALTRO DEVE SUCCEDERE?” - Una detenuta, ieri pomeriggio, per l’ennesima volta ha aggredito il personale di polizia penitenziaria femminile e una di queste ... Da abruzzoweb.it