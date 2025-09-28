polenta regina della tavola torna la sagra della gnoccata di serpiolle

Firenze, 28 settembre 2025 – L'edizione numero 54 della gnoccata di Serpiolle torna a far rivivere la sua magia dal 2 al 5 ottobre. Al Circolo della Società di Mutuo Soccorso (via delle Masse 38), un centinaio di volontari trasformerà il paese in una vera 'polentopoli'. Saranno preparati oltre 20 quintali di polenta cucinati secondo le ricette più famose, tra cui ragù, cinghiale, funghi e baccalà, accompagnati da una grigliata mista. Per prenotare o ordinare l'asporto, visita il sito www.smsserpiolle.itgnoccata o chiama il 331-3844349 dalle 17 alle 19:30. La cena è su prenotazione (giovedì, venerdì e sabato: 19, 21:30, 22:30), mentre la domenica si pranza (12, e ore 14). 🔗 Leggi su Lanazione.it

