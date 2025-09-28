Poggibonsi | notte violenta! Rissa tra tre giovani stranieri Un ferito portato in ospedale
Scene di violenza nel centro di Poggibonsi. Tre giovani che se le danno di santa ragione, uno di loro che resta ferito e viene portato al Pronto soccorso, l’incredulità e la paura dei passanti. E’ il ‘film’ di quanto successo in piena notte nella centralissima via della Repubblica. Sono stati proprio i passanti a dare l’allarme. Poco dopo sono arrivati gli agenti del vicino commissariato, ma due dei protagonisti della rissa non c’erano più. Erano scappati a piedi, dileguandosi nei vicoli del centro. Il terzo era stato trasportato all’ospedale di Campostaggia, per fortuna non in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
