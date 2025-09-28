Scene di violenza nel centro di Poggibonsi. Tre giovani che se le danno di santa ragione, uno di loro che resta ferito e viene portato al Pronto soccorso, l’incredulità e la paura dei passanti. E’ il ‘film’ di quanto successo in piena notte nella centralissima via della Repubblica. Sono stati proprio i passanti a dare l’allarme. Poco dopo sono arrivati gli agenti del vicino commissariato, ma due dei protagonisti della rissa non c’erano più. Erano scappati a piedi, dileguandosi nei vicoli del centro. Il terzo era stato trasportato all’ospedale di Campostaggia, per fortuna non in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi: notte violenta!. Rissa tra tre giovani stranieri. Un ferito portato in ospedale