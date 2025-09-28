Pogacar riscrive ancora la storia | domina il primo mondiale in Africa scattando a oltre 100 km dall’arrivo Secondo Evenepoel
Centoquattro chilometri di fuga. Sessantasei in solitaria. Un’altra impresa epica. La versione di Rumble in the Jungle a due ruote. Tadej Pogacar è di nuovo campione del mondo. Porterà per altri 365 giorni la maglia iridata. Lo sloveno trionfa al Mondiale per la seconda volta consecutiva sulle strade di Kigali al termine di una prestazione spettacolare. Più grande di quella, già incredibile, andate in scena sulle strade di Zurigo un anno fa. Secondo Remco Evenepoel. Medaglia di bronzo invece per Ben Healy. Un successo che consente allo sloveno di agganciare Greg LeMond, Rik Van Looy, Paolo Bettini, Freddy Maertens, Gianni Bugno, Georges Ronsse, Alberic Schotte e Julian Alaphilippe nella speciale classifica mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pogacar - riscrive
Tadej Pogacar è mostruoso, altra impresa incredibile ai Mondiali: è campione dopo una fuga di 106 km - Lo sloveno vince i Mondiali 2025 di Kigali con una fuga solitaria di 106 km che annienta Remco ... Riporta fanpage.it
Un altro capolavoro di Pogacar in Ruanda, Evenepoel medaglia d'argento, l'Italia è sesta con Ciccone: gli highlights - Lo sloveno si riscatta dalla delusione a crono e domina la prova in linea a Kigali, chiudendo in trionfo i primi Mondiali della storia in Africa. Si legge su eurosport.it