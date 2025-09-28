Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali | è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel
Con un grande strappo sul Mont Kigali a 104km dall'arrivo insieme a Del Toro. Poi se ne va: lo sloveno bissa il successo del 2024. Il belga chiude secondo nonostante il doppio cambio bici durante la corsa, terzo l'irlandese Healy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
