Poetica degli oggetti | la mostra all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa

Inaugura sabato 4 ottobre alle ore 18 – e fino al 6 dicembre - all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Poetik der Gegenstände (Poetica degli oggetti), il nuovo progetto del Verein Du?sseldorf Palermo che presenta i lavori di Tine Bay Lühen, Boris Becker, Andrea Di Marco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: poetica - oggetti

NAMASTENN storiEstorte 2025 XV edizione Sabato 20 Settembre Ore 20:30 POESIE DAL BALCONE VIII edizione rassegna poetica a cura dell'APS Il Filo Del Discorso Sulla Striscia di Casa Tour 2025 KINTSUGI riparare con l'oro con Gianni Roppo et Donato - facebook.com Vai su Facebook

«La poesia della Bachmann ha gli occhi aperti, è un luogo senza confini, uno spazio fisico delimitato dal suo respiro poetico, dagli oggetti del proprio sentire. Il tema della poesia è un tema che non abbandona mai la Bachmann». https://ospiteingrato.unisi.it/in - X Vai su X

Poetico, innovatore e contemporaneo: Milano celebra Man Ray - Un innovatore che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia profonda e radicale, anche se forse ... Da stream24.ilsole24ore.com

Oggetti, sedie e installazioni: in mostra 30 lavori inediti - «L'esposizione durante la settimana del Salone del Mobile in una sala dell'Ambrosiana dovrebbe esporre degli oggetti dal doppio significato: quello utile e quello per far pensare». Da ilgiornale.it