Poetica degli oggetti | la mostra all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa

Inaugura sabato 4 ottobre alle ore 18 – e fino al 6 dicembre - allHaus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Poetik der Gegenstände (Poetica degli oggetti), il nuovo progetto del Verein Du?sseldorf Palermo che presenta i lavori di Tine Bay Lühen, Boris Becker, Andrea Di Marco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

