Pnrr la riqualificazione della biblioteca resta senza direttore dei lavori
La riqualificazione della biblioteca comunale “Alfonso Ruggiero”, inserita nell’ambito delle progettazioni del Pnrr, resta senza il direttore dei Lavori.Lo ha disposto il dirigente Luigi Vitelli che ha revocato l’incarico affidato a luglio al dipendente Gennaro Lieto riservandosi di nominare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: pnrr - riqualificazione
Visita in Calabria del Ministro Valditara: “820 milioni per la regione, il 25% delle scuole in fase di riqualificazione grazie ai fondi PNRR e Agenda Sud”
Assessorato al PNRR Proseguono i lavori di riqualificazione nel quartiere 300 alloggi rientrante nell’intervento più complesso che includerà anche il quartiere Vescovatello, che prevedono tra gli altri un nuovo percorso ciclabile e pedonale, moderno, sicuro, - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, biblioteca di via Laviano ancora chiusa: fondi PNRR bloccati e studenti senza spazi - CASERTA – La biblioteca comunale di via Laviano resta chiusa per lavori di ristrutturazione, nonostante siano disponibili i fondi del PNRR per ... Come scrive casertakeste.it
Visita in Calabria del Ministro Valditara: “820 milioni per la regione, il 25% delle scuole in fase di riqualificazione grazie ai fondi PNRR e Agenda Sud” - Oltre 800 milioni di euro destinati alla sola Calabria rappresentano una cifra senza precedenti per l'edilizia scolastica regionale. Scrive orizzontescuola.it