Pnrr a Genova 30 scuole tra i cantieri Ma resta il rebus delle risorse
La Città Metropolitana è intervenuta su una quindicina degli 83 edifici delle superiori di cui è competente. Con il Comune in ballo 100 milioni di fondi europei. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: pnrr - genova
Pnrr, a Genova trenta scuole tra i cantieri. Ma resta il rebus delle risorse
Dal 29 settembre di nuovo attivi entrambi i binari tra Voghera e Pavia. Intervento da 55 milioni finanziato dal PNRR per velocizzare i collegamenti con Genova - facebook.com Vai su Facebook
30/09, ore 17, Genova Blue District ?Presentiamo "Fuori dal Comune", un percorso di ascolto, costruito insieme al Municipio I Centro Est, per raccogliere idee e discutere le possibili funzioni da insediare in locali del Centro Storico, ristrutturati dal Comune co - X Vai su X
Pnrr, a Genova trenta scuole tra i cantieri. Ma resta il rebus delle risorse - La Città Metropolitana è intervenuta su una quindicina degli 83 edifici delle superiori di cui è competente. Come scrive ilsecoloxix.it
Scuola, in autunno bandi Pnrr per assunzione di 58mila docenti: come saranno le prove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, in autunno bandi Pnrr per assunzione di 58mila docenti: come saranno le prove ... Lo riporta tg24.sky.it