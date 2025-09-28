Pnrr a Genova 30 scuole tra i cantieri Ma resta il rebus delle risorse

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana è intervenuta su una quindicina degli 83 edifici delle superiori di cui è competente. Con il Comune in ballo 100 milioni di fondi europei. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

pnrr a genova 30 scuole tra i cantieri ma resta il rebus delle risorse

© Ilsecoloxix.it - Pnrr, a Genova 30 scuole tra i cantieri. Ma resta il rebus delle risorse

In questa notizia si parla di: pnrr - genova

Pnrr, a Genova trenta scuole tra i cantieri. Ma resta il rebus delle risorse

pnrr genova 30 scuolePnrr, a Genova trenta scuole tra i cantieri. Ma resta il rebus delle risorse - La Città Metropolitana è intervenuta su una quindicina degli 83 edifici delle superiori di cui è competente. Come scrive ilsecoloxix.it

pnrr genova 30 scuoleScuola, in autunno bandi Pnrr per assunzione di 58mila docenti: come saranno le prove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, in autunno bandi Pnrr per assunzione di 58mila docenti: come saranno le prove ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Genova 30 Scuole