Platone | la presentazione del libro di Matteo Nucci chiude la stagione di piazzetta Bagnasco

Palermotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude in bellezza la stagione 2025 di piazzetta Bagnasco dove alle 18 di martedì 30 settembre sarà protagonista Matteo Nucci con il suo ultimo libro, dal titolo “Platone”. A dialogare con l’autore sarà Beatrice Monroy.Il libroÈ un mattino d’estate del 415 a.C. e su un masso che sporge sopra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

