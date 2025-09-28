Ascoli, 28 settembre 2025 – È stata la città di Ascoli ad ospitare la prima cena degustazione di “The Sanpellegrino Table”, un tour gastronomico in programma fino a tutto novembre, ogni settimana, in dieci città italiane. Ad accogliere l’affollato evento è stata la pizzeria ‘La Nicchia’, l’ex Sinagoga di Ascoli trasformata in un locale decisamente accattivante. Protagonisti sono stati il pizzaiolo Guido Nardi de ‘La Nicchia’ e lo chef Francesco Nunziata del ristorante ‘Castello di Fighine’, una stella Michelin e Due Forchette del Gambero Rosso. Una cena degustazione realizzata a ‘quattro mani’ con pizze d’autore che hanno intrecciato identità marchigiane e suggestioni toscane e napoletane dello chef partenopeo trasferitosi vicino Siena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizze d’autore a ‘4 mani’, serata di gusto del Gambero Rosso ad Ascoli: ecco le specialità