Martedì 30 settembre, alle 20, Pizza Family a Sala di Cesenatico ospita il secondo incontro della serie ’Dall’orto al forno - Storie di pizza, territori e pizzaioli’, dedicata alle pizze ’agricole’ e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania arriva Angelo Rumolo che a Caggiano, nell’entroterra cilentano, porta avanti un progetto basato sulla forza della famiglia e su impasti eccellenti e piccole produzioni quasi interamente realizzate in proprio. Tra le proposte della serata anche la sua famosa Zammedda, tipico sugo stracotto della nonna a base di diverse varietà di pomodoro che dà nome a una delle sue pizze, proposta su base fritta e completata dal pecorino grattugiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizza Family a Sala. Guest star Angelo Rumolo