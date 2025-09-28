Pizza Family a Sala Guest star Angelo Rumolo
Martedì 30 settembre, alle 20, Pizza Family a Sala di Cesenatico ospita il secondo incontro della serie ’Dall’orto al forno - Storie di pizza, territori e pizzaioli’, dedicata alle pizze ’agricole’ e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania arriva Angelo Rumolo che a Caggiano, nell’entroterra cilentano, porta avanti un progetto basato sulla forza della famiglia e su impasti eccellenti e piccole produzioni quasi interamente realizzate in proprio. Tra le proposte della serata anche la sua famosa Zammedda, tipico sugo stracotto della nonna a base di diverse varietà di pomodoro che dà nome a una delle sue pizze, proposta su base fritta e completata dal pecorino grattugiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pizza - family
Sabato 27 settembre a partire dalle ore 20:00 ? – Pizza al Metro & Live Dinner Show! Da Gnam Gnam Restaurant - Rende e PlayTown Family Park vi aspetta una serata imperdibile all’insegna del gusto e del divertimento per tutta la famiglia! E’ in arrivo - facebook.com Vai su Facebook
Pizza Family a Sala. Guest star Angelo Rumolo - Il pizzaiolo cilentano ospite del secondo incontro della serie ’Dall’orto al forno’ dedicato agli impasti agricoli. Si legge su msn.com
Dal progamma 4 Ristoranti a Sala. Ciccio Vitiello al Pizza Family - A partire dalle 20, una delle più importanti firme della pizza sarà infatti ospite di Pizza Family a Sala, per ... ilrestodelcarlino.it scrive