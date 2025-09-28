Più che un pari è un Cesena d’alta quota Al passo con il Palermo poteva anche osare

CESENA 1 PALERMO 1 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Zaro, Ciofi (40' st Piacentini); Ciervo (24' st Guidi), Berti (24' st Bisoli), Castagnetti (17' st Bastoni), Francesconi, Adamo; Shpendi (17' st Diao), Blesa. A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Magni, Olivieri. All.: Mignani. PALERMO (3-5-2): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi (19' st Peda), Segre (1' st Blin), Gomes (37' st Vlasic), Augello; Palumbo (24' st Giovane), Le Douaron (19' st Brunori); Pojanpalo. A disp.: Avella, Pizzuto, Brunori, Bereszynski, Corona, Veroli. All.: Inzaghi. Arbitro: Massa di Imperia. Reti: 34' pt Blesa, 11' st Bani.

© Ilrestodelcarlino.it - Più che un pari, è un Cesena d’alta quota. Al passo con il Palermo, poteva anche osare

