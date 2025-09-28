Pistoiese punto d' oro a Piacenza | 2-2

Piacenza, 28 settembre 2025 – La Pistoiese torna con un punto prezioso dal “Garilli”, impattando 2-2 con il Piacenza. La partitissima della quinta giornata d’andata del girone D del campionato di serie D, quindi, termina in parità: in virtù di questo risultato, gli arancioni perdono la testa della classifica, scivolando al secondo posto con 11 punti assieme alla Pro Sesto, dietro alla nuova capolista Lentigione 12, ma davanti a Crema 10 e Cittadella Vis Modena 9. Il Piacenza è settimo in graduatoria a 8. Pistoiese che fa turnover: il tecnico Andreucci cambia ben 7 calciatori. Assenti Accardi e capitan Bertolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

