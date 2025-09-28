Pistocchi ha analizzato la sfida Inter Cagliari | Nel gioco dei nerazzurri non è cambiato niente

Pistocchi ha espresso il proprio punto di vista su Inter Cagliari, le difficoltà delle due squadre in una gara così delicata per entrambi. L’ Inter ha superato il Cagliari con un secco 2-0 all’Unipol Domus, centrando la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Una prestazione positiva che permette ai nerazzurri di restare a contatto con le prime posizioni della classifica. Il giorno dopo la sfida, il giornalista Maurizio Pistocchi ha offerto la sua analisi attraverso i propri canali social, soffermandosi sui punti di forza e sulle criticità della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi ha analizzato la sfida Inter Cagliari: «Nel gioco dei nerazzurri non è cambiato niente»

In questa notizia si parla di: pistocchi - analizzato

La dura critica di Pistocchi al designatore Rocchi Quanti errori arbitrali in Serie A! - facebook.com Vai su Facebook

#SerieA, la griglia di Pistocchi L’analisi - X Vai su X

Pistocchi: “Nel gioco dell’Inter non è cambiato niente. Segnano poco le mezzali. In difesa…” - Il giornalista analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. Segnala msn.com

Pistocchi incorona Berlusconi: “La sfida ad Affari Tuoi? Un colpo di genio che ha spiazzato la Rai” - Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul tema più dibattuto in tv e in rete. Da fanpage.it