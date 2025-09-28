Piscina lavori per quasi 700mila euro
GAVORRANO Bella notizia per gli amanti dell’attività natatoria non solo di Gavorrano ma di tutto il comprensorio metallifero: al via i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bagno. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bagno di Gavorrano, una struttura realizzata nei primi anni Ottanta e punto di riferimento importante per lo sport e la socialità della comunità gavorranese. L’intervento, affidato a seguito di gara pubblica, prevede un investimento complessivo di 672.586,60 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
