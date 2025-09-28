Pisa maxi rissa in piazza delle Vettovaglie | volano bottiglie quattro feriti
Pisa, 28 settembre 2025 - Intorno alle 2 di ieri notte, 27 settembre, è scoppiata una rissa in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e punto di ritrovo per la giovane movida cittadina. Per una ventina di minuti, da quanto appreso, due tunisini e due romeni si sarebbero lanciati decine di bottiglie di vetro a distanza, generando il panico nei presenti che hanno rapidamente abbandonato la piazza. Tutti e quattro sono rimasti feriti, i due tunisini hanno riportato una frattura al volto e una ferita da arma da taglio e due romeni invece delle contusioni. I feriti sono stati identificati e verranno denunciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
