Pisa-Fiorentina Una città blindata dal mattino

Centinaia di agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale schierati sul terreno per una domenica blindata fin dalle prime ore del mattino. Il dispositivo di sicurezza in vista del derby Pisa-Fiorentina sarà imponente e nulla sarà lasciato al caso. All’Arena sono attesi oltre mille supporters viola che hanno regolarmente acquistato il biglietto per il settore ospiti, ma il timore è che centinaia ultrà appartenenti ai gruppi organizzati della curva Fiesole, nonostante la protesta annunciata per il caro biglietti, decidano comunque di arrivare a Pisa e provino a raggiungere le zone intorno allo stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

