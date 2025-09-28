Pisa Fiorentina tensione tra le due tifoserie Fermati molti ultras viola | ecco perché
Alta tensione in città in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, una sfida che va ben oltre il campo da gioco e che ha scatenato momenti di forte preoccupazione nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Aumenta la tensione in vista del derby toscano, con gli ultras delle due squadre che sono entrati in contatto a nord della città
Un centinaio gli ultras viola arrivati a poca distanza dallo stadio: intervento della polizia tra via Carducci, via Leopardi e nella zona della Fontina Pisa.