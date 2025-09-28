Pisa Fiorentina: tensione alle stelle, ultras viola fermati dalla polizia. La situazione Alta tensione in città in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, una sfida che va ben oltre il campo da gioco e che ha scatenato momenti di forte preoccupazione nelle ore precedenti al fischio d’inizio. La partita Pisa Fiorentina, attesissima da entrambe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Pisa Fiorentina, tensione tra le due tifoserie. Fermati molti ultras viola: ecco perché