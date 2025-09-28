Pisa-Fiorentina tafferugli prima del derby toscano

Pisa, 28 settembre 2025 - Nella domenica del ritorno del sentitissimo derby fra Pisa e Fiorentina si segnalano già di prima mattinata delle criticità di ordine pubblico. Intorno alle 9.30 circa 200 tifosi viola sono giunti alla periferia della città provenienti da Ghezzano dando vita ad un alcune scaramucce in zona La Fontina con tifosi nerazzurri. Secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine sarebbero state esplose tre bombe carta e vi sarebbero stati alcuni tafferugli. Non risultano, al momento, feriti. Il reparto mobile ha provveduto a riportare la calma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

