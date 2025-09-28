Pisa – Fiorentina sfida da brividi | Gilardino e Pioli cercano i primi tre punti di stagione

Corrieretoscano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – Un derby per cambiare il verso alla stagione. Alle 15 all’Arena Garibaldi c’è Pisa – Fiorentina: entrambe le squadre cercano il primo successo da inizio stagione.  Stefano Pioli sa che per lui si tratta di un crocevia per la stagione e non sono esclusi cambiamenti anche nello schieramento iniziale. Intanto per fare gruppo squadra e staff in settimana si sono ritrovati a cena a Fiesole per superare insieme il momento no. ”Serviranno testa e cuore – ha detto il tecnico viola – Vogliamo dimostrare di non valere questa classifica”. ”Non posso chiaramente essere contento dei risultati – spiega – e sono concentrato e determinato a cercare soluzioni, mi aspetto miglioramenti e così anche la squadra, non manca molto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

pisa 8211 fiorentina sfidaPisa-Fiorentina: il derby dell’Arno torna dopo 34 anni - Derby toscano dopo 34 anni, probabili formazioni e precedenti storici ... Segnala lifestyleblog.it

pisa 8211 fiorentina sfidaPisa-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv - Un incontro che va ben oltre la rivalità storica: per la Fiorentina di Stefano Pioli, la trasfer ... Come scrive firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa 8211 Fiorentina Sfida