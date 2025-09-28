Pisa – Fiorentina sfida da brividi | Gilardino e Pioli cercano i primi tre punti di stagione

PISA – Un derby per cambiare il verso alla stagione. Alle 15 all’Arena Garibaldi c’è Pisa – Fiorentina: entrambe le squadre cercano il primo successo da inizio stagione. Stefano Pioli sa che per lui si tratta di un crocevia per la stagione e non sono esclusi cambiamenti anche nello schieramento iniziale. Intanto per fare gruppo squadra e staff in settimana si sono ritrovati a cena a Fiesole per superare insieme il momento no. ”Serviranno testa e cuore – ha detto il tecnico viola – Vogliamo dimostrare di non valere questa classifica”. ”Non posso chiaramente essere contento dei risultati – spiega – e sono concentrato e determinato a cercare soluzioni, mi aspetto miglioramenti e così anche la squadra, non manca molto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it