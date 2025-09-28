Pisa-Fiorentina scontri tra tifosi alle porte della città
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultrà in conflitto con mazze e bombe carta. PISA, 28 settembre 2025, 12:28. Un gruppo di circa cento ultrà della Fiorentina è venuto a contatto con tifosi del Pisa in una zona periferica a nord della città. Gli scontri sono stati caratterizzati da brevi tafferugli che hanno visto l’uso di mazze, ombrelli, oggetti vari e bombe carta, prima che le forze dell’ordine riuscissero a intervenire e a disperdere i facinorosi. Dettagli degli scontri. I tafferugli si sono verificati in una zona residenziale vicino a un parcheggio scambiatore intorno alle 9 del mattino. Dopo l’arrivo della polizia, gli ultrà della Fiorentina hanno ripreso le proprie auto per allontanarsi, lasciando sul posto mazze, bastoni e altri oggetti poi sequestrati dalle autorità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv - X Vai su X
#Dunga a Radio Firenzeviola: “C'è una grande rivalità tra #Pisa e #Fiorentina e penso che tutte e due le squadre debbano affrontarsi in serie A perché proprio questa rivalità tra tifosi fa la loro forza. Io ricordo che al primo derby sentii questa rivalità ma anche il - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Fiorentina,tafferugli tra tifosi alle porte della città - Un gruppo di un centinaio di ultrà della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa. Scrive ansa.it
Pisa-Fiorentina, tafferugli tra tifosi prima della partita - Prima dell'inizio dell'atteso derby tra Pisa e Fiorentina, oggi alle 15, si sono verificati alle porte di Pisa dei tafferugli tra gruppi di ultrà delle ... Secondo gonews.it