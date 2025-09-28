ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultrà in conflitto con mazze e bombe carta. PISA, 28 settembre 2025, 12:28. Un gruppo di circa cento ultrà della Fiorentina è venuto a contatto con tifosi del Pisa in una zona periferica a nord della città. Gli scontri sono stati caratterizzati da brevi tafferugli che hanno visto l’uso di mazze, ombrelli, oggetti vari e bombe carta, prima che le forze dell’ordine riuscissero a intervenire e a disperdere i facinorosi. Dettagli degli scontri. I tafferugli si sono verificati in una zona residenziale vicino a un parcheggio scambiatore intorno alle 9 del mattino. Dopo l’arrivo della polizia, gli ultrà della Fiorentina hanno ripreso le proprie auto per allontanarsi, lasciando sul posto mazze, bastoni e altri oggetti poi sequestrati dalle autorità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pisa-Fiorentina, scontri tra tifosi alle porte della città