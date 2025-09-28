Pisa-Fiorentina | scontri fra tifosi a colpi di mazze e ombrelli vicino a un parcheggio

Momenti di tensione stamattina, 28 settembre 2025, alle porte della città di Pisa dove si sono verificati dei tafferugli fra tifosi in vista del derby di serie A in programma oggi alle 15 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa fiorentina scontri tifosiPisa-Fiorentina,tafferugli tra tifosi alle porte della città - Un gruppo di un centinaio di ultrà della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa. Lo riporta ansa.it

pisa fiorentina scontri tifosiPisa-Fiorentina, tafferugli tra tifosi prima della partita - Prima dell'inizio dell'atteso derby tra Pisa e Fiorentina, oggi alle 15, si sono verificati alle porte di Pisa dei tafferugli tra gruppi di ultrà delle ... gonews.it scrive

