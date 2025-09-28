Pisa-Fiorentina | palo traversa e Var Pari nel derby ma quanti rimpianti

Pisa, 28 settembre 2025 – Una traversa, un palo, un gol annullato al Var e un rigore che manca all'appello. Il Pisa impatta con la Fiorentina nel derby più atteso degli ultimi tre decenni e può prendersela davvero con il Destino avverso. Se, infatti, c'era una squadra che avrebbe meritato di vincere questa era il Pisa. Gilardino propone una squadra che nella sua idea complessiva ricalca quella vista lunedì a Napoli. Un centrocampo muscoli e fosforo con Akinsanmiro in mediana che unisce grinta a estro. Cambiano tuttavia due elementi: dentro Touré a destra con Tramoni che affianca Nzola in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Fiorentina: palo, traversa e Var. Pari nel derby, ma quanti rimpianti

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

Pisa-Fiorentina, scontri vicino alla piazza del mercato tra ultras Vai su X

Derby Pisa-Fiorentina, alta tensione tra ultras vicino alla piazza del mercato. Intervento della polizia - Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Il Pisa aggredisce e colpisce un palo, la Fiorentina ancora non gira: 0-0 all'intervallo del derby - Terminato il primo tempo del derby toscano tra Pisa e Fiorentina, all'intervallo punteggio ancora fermo sullo 0- Segnala tuttomercatoweb.com

Pisa Fiorentina 0-0: è crisi viola. Per i nerazzurri un buon punto - In Toscana il match valido per la giornata di Serie A Pisa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Fiorentina, valevole ... Si legge su calcionews24.com