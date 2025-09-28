Pisa-Fiorentina | mazze ombrelli bombe carta e tafferugli tra tifosi alle porte della città

Un gruppo di un centinaio di ultrà della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa. Sono scoppiati dei brevi tafferugli con mazze, ombrelli, lancio di oggetti e bombe carta prima che le forze dell’ordine riuscissero a intercettare le opposte fazioni e disperdere i facinorosi. I tafferugli sono scoppiati in una zona residenziale in prossimità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pisa-Fiorentina: mazze, ombrelli, bombe carta e tafferugli tra tifosi alle porte della città

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv - X Vai su X

#Dunga a Radio Firenzeviola: “C'è una grande rivalità tra #Pisa e #Fiorentina e penso che tutte e due le squadre debbano affrontarsi in serie A perché proprio questa rivalità tra tifosi fa la loro forza. Io ricordo che al primo derby sentii questa rivalità ma anche il - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Fiorentina: mazze, ombrelli, bombe carta e tafferugli tra tifosi alle porte della città - La città è tuttora vigilata da centinaia di agenti perché il timore più grande è che numerosi tifosi viola che hanno deciso di «non entrare» allo stadio per protestare contro il caro biglietti ... Riporta msn.com

Pisa-Fiorentina, tafferugli tra tifosi prima della partita - Prima dell'inizio dell'atteso derby tra Pisa e Fiorentina, oggi alle 15, si sono verificati alle porte di Pisa dei tafferugli tra gruppi di ultrà delle ... gonews.it scrive