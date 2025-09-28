Pisa Fiorentina le pagelle viola | Ranieri giornata complicatissima Dodo quantità senza qualità

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 settembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida con il Pisa. De Gea 6 - Brivido subito in avvio quando esce al limite e prende un colpo alla caviglia. Spettatore sulla traversa colpita da Nzola a due passi dalla porta. Aiutato dal legno quando Cuadrado prova a sorprenderlo sul suo palo. Pongracic 5,5 - Si sposta a destra sulla linea a tre dietro e dalla sua parte arrivano pochi palloni che comunque gestisce senza troppi patemi. Ma non pare in una delle sue giornate migliori. Graziato per un fallo di mano in area, non giudicato tale da arbitro e var. Marì 6 - Torna titolare in campionato dopo tanto tempo e alla fine non demerita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pisa fiorentina le pagelle viola ranieri giornata complicatissima dodo quantit224 senza qualit224

© Sport.quotidiano.net - Pisa Fiorentina, le pagelle viola: Ranieri, giornata complicatissima. Dodo, quantità senza qualità

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

pisa fiorentina pagelle violaPisa-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 28 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

pisa fiorentina pagelle violaPisa-Fiorentina 0-0: viola salvati da due pali. E la vittoria ancora non arriva - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pisa Fiorentina Pagelle Viola