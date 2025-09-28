Pisa Fiorentina le pagelle viola | Ranieri giornata complicatissima Dodo quantità senza qualità

Firenze, 28 settembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida con il Pisa. De Gea 6 - Brivido subito in avvio quando esce al limite e prende un colpo alla caviglia. Spettatore sulla traversa colpita da Nzola a due passi dalla porta. Aiutato dal legno quando Cuadrado prova a sorprenderlo sul suo palo. Pongracic 5,5 - Si sposta a destra sulla linea a tre dietro e dalla sua parte arrivano pochi palloni che comunque gestisce senza troppi patemi. Ma non pare in una delle sue giornate migliori. Graziato per un fallo di mano in area, non giudicato tale da arbitro e var. Marì 6 - Torna titolare in campionato dopo tanto tempo e alla fine non demerita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

