Pisa Fiorentina le pagelle viola | Ranieri giornata complicatissima Dodo quantità senza qualità
Firenze, 28 settembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida con il Pisa. De Gea 6 - Brivido subito in avvio quando esce al limite e prende un colpo alla caviglia. Spettatore sulla traversa colpita da Nzola a due passi dalla porta. Aiutato dal legno quando Cuadrado prova a sorprenderlo sul suo palo. Pongracic 5,5 - Si sposta a destra sulla linea a tre dietro e dalla sua parte arrivano pochi palloni che comunque gestisce senza troppi patemi. Ma non pare in una delle sue giornate migliori. Graziato per un fallo di mano in area, non giudicato tale da arbitro e var. Marì 6 - Torna titolare in campionato dopo tanto tempo e alla fine non demerita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
La Torre di #Pisa pende, quella di #Pioli traballa: le manca un centro di gravità #Fiorentina ?Shots on target @fedetarge - X Vai su X
La Roma vince contro il Verona e vola in testa alla classifica a pari punti con il Napoli, in attesa della super sfida di San Siro. È 0-0, invece, nel derby tra Pisa e Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 28 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Pisa-Fiorentina 0-0: viola salvati da due pali. E la vittoria ancora non arriva - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). lanazione.it scrive