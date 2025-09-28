Pisa-Fiorentina le pagelle | Akinsanmiro merita 7 Gudmundsson partita da 4,5

Nella formazione di casa sorprende anche Touré, il migliore tra i viola è Moise Kean. Lento di pensieri e di gamba Nicolussi Caviglia. Pioli, hai già bocciato qualcuno?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisa-Fiorentina, le pagelle: Akinsanmiro merita 7. Gudmundsson, partita da 4,5

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

La Torre di #Pisa pende, quella di #Pioli traballa: le manca un centro di gravità #Fiorentina ?Shots on target @fedetarge - X Vai su X

La Roma vince contro il Verona e vola in testa alla classifica a pari punti con il Napoli, in attesa della super sfida di San Siro. È 0-0, invece, nel derby tra Pisa e Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

VOTI fantacalcio Pisa-Fiorentina: Akinsanmiro sugli scudi! Bene Cuadrado, bocciati Kean e Gudmundsson - Voti fantacalcio Pisa Fiorentina 5^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Segnala fantamaster.it

Pisa-Fiorentina 0-0, le pagelle: Pioli aggredito da Gilardino, Nzola meglio di Kean - Raramente la Fiorentina arriva pulita a calciare in porta, si fa trovare pronto. tuttomercatoweb.com scrive