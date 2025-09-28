Pisa-Fiorentina le formazioni ufficiali Diretta
Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). Intorno a questa sfida ci sono tante motivazioni tra storia, rivalità e attualità. ricordando che Pisa e Fiorentina, in 4 partite, hanno fatto 3 punti in due. Non proprio il massimo. Ma oggi all’Arena ci aspettiamo una gara vibrante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli rispolvera Mari e Gudmundsson, Gilardino con Nzola - Torna dopo 34 anni il Derby dell'Arno in Serie A, alle ore 15 all'Arena Garibaldi scendono in campo i padroni di casa del Pisa e la Fiorentina,. Segnala tuttomercatoweb.com
