Pisa-Fiorentina | i viola devono cambiare marcia i nerazzurri vogliono sognare Probabili formazioni e tv
Pisa, 28 settembre 2025 – L’entusiasmo del Pisa di Gilardino contro la voglia di riscatto della Fiorentina di Pioli. Divisi solo da un punto nei bassifondi della classifica (Pisa a 1, Fiorentina a 2, dopo 4 giornate) in realtà nerazzurri e viola sono molto distinti dal punto di vista delle motivazioni e dell’ambiente. Il Pisa (che sogna il colpaccio nel derby) ha fatto vedere buone cose, con prestazioni belle e sfortunate (una su tutte, la gara di Napoli). Dall’altra parte, i viola hanno deluso anche dal punto di vista del gioco e della condizione fisica. Ecco perché per i gigliati questo derby deve essere quello del riscatto e del cambio di marcia per evitare di aprire una crisi dalle conseguenze pesanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione
Pisa-Fiorentina, è Paolo Brosio ‘contro’ Carlo Conti: “Che sia un gran derby”
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Pisa-#Fiorentina - X Vai su X
Verso il derby Pisa-Fiorentina: le modifiche al trasporto pubblico In vigore domenica 28 settembre dalle 11 alle 21 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le parole del tecnico - Fiorentina, il tecnico Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le dichiarazioni del tecnico dei viola La Fiorentina di Stefano Pioli, allenatore emiliano classe 1965 con una lunga carr ... Si legge su calcionews24.com
Pisa-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv - Un incontro che va ben oltre la rivalità storica: per la Fiorentina di Stefano Pioli, la trasfer ... Secondo firenzetoday.it