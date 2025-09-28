Pisa-Fiorentina finisce senza reti | emozioni e rimpianti all’Arena Garibaldi
PISA – Finisce senza reti il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. All’Arena Garibaldi, davanti a un pubblico caldo e partecipe, lo 0-0 lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre. Il primo tempo è stato vibrante, con continui ribaltamenti di fronte. La chance più grande l’ha avuta Nzola, il cui colpo di testa si è stampato sulla traversa con De Gea battuto. La Fiorentina ha risposto con Kean e Dodò, senza però trovare la precisione sotto porta. Nella ripresa le emozioni non sono mancate. Prima il Pisa ha visto annullarsi un gol a Meister per un tocco di mano rilevato dal VAR. Poi è stata la Fiorentina a rendersi pericolosa: Kean ha trovato due volte la via della rete, ma in entrambi i casi era in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
pisa - fiorentina
